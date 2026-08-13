Программист Дьячков посоветовал не воспринимать однозначно и критически оценивать ответы нейросетей

Главный программист центра искусственного интеллекта АО «ВНИИЖТ» Константин Дьячков рассказал «ФедералПресс» , как правильно использовать нейросети. Он подчеркнул, что нейросеть создается на основе массива данных и подвергается влиянию множества факторов, включая языковые особенности и культурные представления.

По словам специалиста, нейросети не могут лгать в чьих-то интересах, однако можно сделать так, чтобы одна картина мира была представлена в ответе более полно, чем другая. Дьячков пояснил, что важно избегать однозначного восприятия ответов нейросетей как абсолютной истины.

Программист рекомендует менять формулировки вопросов, анализировать полученные ответы и консультироваться с разными системами по одной теме. Особенно важно критически оценивать ответы, которые идеально совпадают с собственными убеждениями.