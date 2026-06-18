Прогнозист Антоненко заверил, что белая акула не угрожает пляжам Приморья даже при миграции тунца

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) оценили вероятность встречи с белой акулой у пляжей Приморья как ничтожно малую. По словам заведующего сектором прогнозов Дмитрия Антоненко, этот хищник — исключительно редкий гость для региона, и все научные данные указывают на низкий риск его появления у берегов края. Его слова передал «ФедералПресс» .

Антоненко подчеркнул, что в Приморье нет подтвержденных данных о поимке белых акул, хотя такие данные есть о поимке на западном Сахалине. В районе Посьета находили челюсть белой акулы, но вероятность ее появления в местных водах остается очень низкой.

Эксперт напомнил, что в водах Приморья обычно встречаются лишь неопасные для человека сельдевые акулы и катраны. Потенциальную угрозу может представлять только акула мако. Антоненко также привел мировую статистику, согласно которой ежегодно от нападений акул гибнет в среднем от 10 до 14 человек, а реальный шанс стать жертвой хищника оценивается как 1 к 75 миллионам. Он подчеркнул, что человек не входит в рацион акул, поэтому инциденты носят случайный характер.