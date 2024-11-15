Профилактическая акция «Нет ненависти и вражде» прошла по всей России

Всероссийская акция «Нет ненависти и вражде» прошла с 5 по 14 ноября. В это время сотрудники полиции провели тематические встречи и мероприятия с молодежью в школах, колледжах и вузах.

Акция направлена на популяризацию негативного отношения к радикальным объединениям, а также развитие патриотического духа и профилактику экстремизма.

Участникам встреч рассказали о проявлениях радикальных идеологий, их опасности и ответственности за распространение контента, разжигающего ненависть. Молодежь узнала от сотрудников правоохранительных органов о видах экстремизма и куда сообщить о правонарушениях.