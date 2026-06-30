Профессор Вишневская предостерегла от купания в карьерах и местах слияния рек

Профессор ПНИПУ Нина Вишневская в беседе с URA.RU сообщила о потенциальных опасностях, связанных с купанием в различных водоемах летом. Она отметила, что не только бурные реки представляют угрозу, но и внешне спокойные озера, карьеры и места слияния водных потоков.

Вишневская рассказала, что в замкнутых водоемах, таких как карьеры, глубинные слои воды могут оставаться ледяными, даже если поверхность хорошо прогрелась. Резкое попадание в такой слой может вызвать у человека спазм дыхания, сужение сосудов, судороги и потерю способности держаться на воде, отметил RT.

Кроме того, профессор обратила внимание на опасность карьеров, которые можно распознать по резкому переходу от мелководья к глубине, неестественному цвету воды и скользкому намокшему грунту. На дне таких водоемов могут быть ямы, резкие обрывы и карстовые пустоты.

Места слияния двух рек также представляют отдельный риск. Там может усиливаться течение, появляться водоворот и резко меняться температура воды.

Если человек попал в суводь или обратное течение, Вишневская посоветовала не сопротивляться воде. Выбираться нужно плавными гребками по диагонали к берегу, а из кругового движения — по касательной, усиливая движения в момент ослабления потока.