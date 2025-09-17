Профессор Вехов указал на риски использования ИИ мошенниками

Эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов предупредил в интервью радио Sputnik о возможных угрозах, связанных с использованием искусственного интеллекта.

По словам профессора, злоумышленники применяют ИИ для создания аудио- и видеообращений в мошеннических целях. ИИ работает на основе данных, собранных из открытых социальных сетей и других открытых информационных ресурсов интернета.

«Если кто-то выставляет свои фото, портфолио, свои записи, голос плюс для тех, кто пользуется сервисом быстрых голосовых сообщений, нужно быть осторожным, поскольку искусственный интеллект может смоделировать аудио и видеообращение в целях мошеннических действий», — отметил Виталий Вехов.

Также профессор указал на активное использование ИИ в даркнете для совершения преступлений.