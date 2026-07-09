Профессор РТУ МИРЭА Юрасов объяснил, что мобильная связь пропадает в лифте из-за конструкции кабины и шахты

Многие замечали, что мобильный телефон теряет сеть, как только лифт начинает движение. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал Life.ru , почему так происходит.

По его словам, для стабильного соединения смартфон должен постоянно обмениваться сигналом с ближайшей базовой станцией. Однако в лифте этот процесс осложняется из-за конструкции кабины и шахты.

Большинство современных лифтов — это металлическая кабина, которая движется внутри железобетонной шахты с большим количеством стальных элементов. Металл отражает и экранирует электромагнитные волны, а железобетон ослабляет их прохождение. В результате до телефона доходит значительно менее мощный сигнал, чем на открытом пространстве.

Во время движения условия приема постоянно меняются. Кабина проходит через разные участки здания, а радиосигнал многократно отражается от металлических стен, дверей и конструкций шахты.

«Смартфон одновременно принимает несколько отраженных сигналов с разной задержкой и мощностью. Чем больше таких отражений и чем слабее основной сигнал, тем сложнее устройству поддерживать устойчивое соединение с базовой станцией», — пояснил профессор.

При этом потеря сигнала происходит не в каждом здании. В современных бизнес-центрах, торговых комплексах и жилых домах все чаще устанавливают внутренние системы распределения сигнала или специальные ретрансляторы, которые обеспечивают устойчивое покрытие внутри помещений, включая лифтовые шахты.