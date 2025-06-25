Профессор Прутченков посоветовал указывать контекст при работе с ИИ

Нейросети активно внедряются в повседневную жизнь, помогая в различных задачах — от создания текстов до генерации изображений. Александр Прутченков, доктор педагогических наук, профессор и лектор общества «Знание», поделился с « ФедералПресс » правилами, которые помогут получать качественный результат при работе с искусственным интеллектом.

Для максимальной эффективности взаимодействия с ИИ следует придерживаться определенных принципов. Так, эксперт посоветовал задавать конкретный запрос, прописывая требования: формат, стиль, объем.

«Нейросеть — это зеркало вашего запроса. Чем точнее вы формулируете задачу, тем выше шанс получить результат, который вам действительно подходит», — отметил специалист.

По его словам, также важно указывать контекст. Если ранее уже было общение с ИИ, стоит напомнить об этом. Фразы вроде «Как я писал выше» или «Мы уже обсуждали» делают диалог более логичным и исключают повторения, пояснил профессор.