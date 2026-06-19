Профессор ПГНИУ Шихов предупредил жителей Пермского края о небольшом похолодании в конце июня

Профессор ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Пермском крае в ближайшие дни. Об этом сообщил сайт properm.ru .

По словам эксперта, в ближайшие выходные температура воздуха в Перми может подняться до +25…+26 градусов, однако более существенного потепления до конца месяца не ожидается. Напротив, в последние пять дней июня прогнозируется небольшое похолодание.

Ориентировочно 24–25 июня начнутся обложные дожди, которые принесут с собой общее понижение температуры воздуха, особенно заметное в западных и южных районах Прикамья.