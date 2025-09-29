Профессор Московского Политеха Филиппович заявил, что ИИ формирует новые возможности для бизнеса

Профессор кафедры инфокогнитивных технологий, руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московского Политеха Андрей Филиппович в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился мнением о роли языковых моделей в бизнесе.

По словам эксперта, несмотря на исчезновение некоторых профессий, технологии искусственного интеллекта открывают новые горизонты для предпринимательства. Так, ИИ помогает проверять гипотезы и создавать проекты, снижая уровень риска для бизнеса.

«Нужно сосредоточиться не на том, что потеряешь профессию, а на том, что приобретешь, куда подсмотреть и куда двигаться», — подчеркнул Филиппович.