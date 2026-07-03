Профессор МГУ Гущина заявила, что предстоящая зима будет теплее из-за Эль-Ниньо

Профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дарья Гущина заявила в беседе с KP.RU , что предстоящая зима окажется теплее обычного. Это связано с крупномасштабным потеплением поверхности Тихого океана — явлением, известным как Эль-Ниньо.

Однако, по словам эксперта, в умеренных широтах эффект от Эль-Ниньо может быть не таким значительным, как в тропиках. В качестве примера Гущина привела североатлантическое колебание в Атлантике и сибирский антициклон, который обеспечивает морозы в Сибири, написал ОТР.

Специалист отметила, что в год сильного Эль-Ниньо можно ожидать более высоких температур в Евразии. Однако очень сильный и интенсивный сибирский антициклон способен перекрыть эффект от потепления поверхности Тихого океана.