Проекты «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24» признали иноагентами

Минюст обновил реестр иностранных агентов в России, включив в него еще несколько человек и два проекта. Список разместили на сайте министерства.

В перечень иноагентов попали проекты «Сердитая Чувашия»* и «Усть-Кут24»*, а также супруга Майкла Наки* Нино Росебашвили*, политолог и специалист по Южному Кавказу Руслан Сулейманов*, журналистка Ирина Кузьмичева (Новик)*, экс-депутат Саратовской облдумы и автор YouTube-канала «Савромат» Дмитрий Чернышевский*.

По данным Минюста, они участвовали в создании материалов нежелательных организаций и иноагентов, распространяли ложные данные о решениях органов власти, дискредитировали армию и выступали против СВО.

Ранее в реестр иноагентов включили филолога Полину Барскову*, журналиста Дениса Загорье* и блогеров Василия Садонина* и Алексея Шевцова*.

*Признаны в России иноагентами.