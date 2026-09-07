Проект закона об овербукинге в России согласовали

В «Аэрофлоте» сообщили о согласовании проекта закона об овербукинге

Проект закона об овербукинге согласовали, осталось проработать детали с компенсациями пассажирам. Подробности рассказал генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский, его слова передало РИА «Новости» .

«Проект согласован. Остались последние штрихи с точки зрения уровня компенсации, все остальное уже глубоко проработано, в том числе и на уровне согласования. Закон полностью будет учитывать права пассажиров», — подчеркнул Александровский.

Также он заявил, что закон об овербукинге нужен, чтобы вывести из серой зоны существующую практику и унифицировать выплаты, сделать компенсации прозрачными для пассажиров.

Сейчас компенсация не закреплена на законодательном уровне, отметил Александровский и заявил, что подобное положение неправильным.

Генпрокуратура в феврале 2026 года обратилась в Минтранс с призывом обязать авиакомпании возмещать пассажирам, не попавшим на рейс из-за овербукинга, полную стоимость билета. Эксперты предложили не запрещать сверхбронирование, а максимально его легализовать.