Проект «Социальная няня» предложили внедрить по всей России

Министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову направили письмо с предложением внедрить федеральную программу «Социальная няня» для поддержки многодетных и неполных семей. Текст документа изучил ТАСС.

Авторы письма отметили, что реализация проектов «Социальных нянь» в нескольких регионах России показала его востребованность и эффективность. Например, за 4,5 года работы программы в Петербурге услугами социальной няни воспользовались почти 600 семей.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова отметила, что программа «Социальная няня» займет свое место в национальном проекте «Семья» и поможет снизить нагрузку на многодетные и неполные семьи.

Благодаря программе российские семьи могут получить услуги профессиональных нянь бесплатно. Лантратова добавила, что участвующие в программе работники должны иметь сертификацию.

Для неполных семей депутат предложила увеличить объем предоставляемых услуг до 40 часов в неделю и продлить срок помощи до достижения ребенком четырехлетнего возраста.

Ранее Общественная палата России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей выступила с предложением выдавать отцовский капитал семьям с тремя и более детьми.