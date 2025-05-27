Проект, регулирующий возвращение иностранных брендом в Россию, рассмотрят в июне

Иностранным компаниям, ушедшим с российского рынка, могут отказать в выкупе акций. Об этом со ссылкой на соответствующие документы Минфина сообщили «Известия» .

Законопроект, который будет регулировать порядок возвращения зарубежных брендов в Россию, рассмотрят в Госдуме сразу во втором и третьем чтении в июне. В первую очередь речь идет о компаниях, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие страны.

Согласно тексту документа, отказать иностранным бизнесменам в возвращении активов может новый собственник или государственные органы. Такие риски коснутся как минимум 18 зарубежный организаций, у которых есть опции на обратный выкуп, уточнили в Ассоциации юристов.

Если новый владелец акций в одностороннем порядке откажется от сделки по возврату бизнеса иностранному инвестору, он должен будет выплатить компенсацию, размер которой устанавливается судом. Отказ возможен, если акционер представляет страну, ведущую недружественную политику к России, если цена по договору ниже рыночной или если с момента заключения контракта прошло два года, а российский владелец выполняет свои обязательства перед работниками и кредиторами.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что западные компании, покинувшие Россию, могут вернуться на отечественный рынок, если их появление повысит конкуренцию.