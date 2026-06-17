Проект по реставрации мозаики «Волшебный мир» стартовал в Нижнем Новгороде

Реставрация мозаики «Волшебный мир» началась на территории детского сада № 1 «Солнышко» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Работы организовали благодаря грантовой поддержке правительства Нижегородской области. Это первый подобный проект в России, который получил такое финансирование.

Среди волонтеров — нижегородцы разных возрастов, включая школьников. Некоторые из них приходят без опыта, а другие уже не первый год занимаются реставрацией и используют накопленный опыт в своей профессии.

Первый ярус мозаики планируют восстановить уже в июле этого года, а второй — в следующем году, так как уличное искусство требует теплой погоды.