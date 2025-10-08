Проект об отмене стажировки для новобранцев в МВД приняли в ГД в первом чтении

Госдума 7 октября одобрила в первом чтении законопроект об отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в МВД. Инициативу разработали, чтобы решить проблему недокомплекта личного состава, особенно в приграничных с Украиной регионах. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

Сейчас новобранцы стажируются от двух до шести месяцев, получая только 50% оклада. Законопроект подразумевает замену стажировки индивидуальным обучением под руководством начальника и опытного наставника.

Также нужно поменять срок первого контракта: вместо четырех лет — от одного до пяти, что, по замыслу авторов, упростит процедуру увольнения при необходимости.

Как отметил соавтор проекта Эрнест Валеев, новый порядок не снизит планку отбора, но поможет оптимизировать прием.

«От полугода до года претендент проверяется с помощью специальных методов, после этого проходит полгода стажером, после этого обучается очно в специальном центре и только после этого поступает на службу», — сказал он.

Однако инициативу раскритиковали депутаты от КПРФ и СРЗП. По их мнению, недокомплект обусловлен низкими зарплатами и недостаточным социальным пакетом. Для исправления ситуации предложили повысить зарплаты сотрудников: отмена стажировки негативно скажется на подготовке полицейских.

В итоге за принятие законопроекта проголосовали 350 депутатов, против — четверо, а воздержались 23 человека.