Проект о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов рассмотрят в ГД

Госдума рассмотрит три законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил ее председатель Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Согласно первому из них, посредническим организациям полностью запретят участвовать в приеме экзаменов у мигрантов. Практика показала, что почти пять тысяч приезжих провалили тесты, уже имея на руках сертификаты.

По второму, сайты, которые предлагают поддельные документы для мигрантов, предложили блокировать во внесудебном порядке, а владельцев соцсетей — следить, чтобы такого контента у них не появлялось.

Третий проект предусматривает штрафы за оборот поддельных документов для приезжих до 10 миллионов рублей за первое нарушение и до 60 — за повторное.

Володин напомнил, что с начала года в этой сфере приняли семь законов, а сейчас депутаты рассматривают еще шесть.

«Мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, знать русский язык, уважать наши традиции», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее МВД предложило обязать мигрантов, попавших под режим высылки, отчитываться о своем местоположении.