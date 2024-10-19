Мигрантов привяжут к картам. Нелегалов отследят по геолокации

Нелегальных мигрантов, который попали под режим высылки, предложили отчитываться перед правоохранителями о своем местонахождении. Проект приказа разработало МВД России.

Нормы призвали применять к тем, кто находится не в СИЗО, колониях или учреждения для содержания иностранных граждан. В МВД уточнили, что в случае невозможности личной явки в отдел полиции мигранты должны будут направить фотографию с отметкой о геолокации. Документ может вступить в силу уже 5 февраля 2025 года. Режим высылки начнет действовать с начала 2025 года.

Ранее мигрантам в России призвали запретить привозить членов семей. Законопроект рассмотрят в Госдуме — тематическое заседание запланировали на ноябрь.