Проект о повышении качества медицинской помощи рассмотрят в ГД в ближайшее время

Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи и решение ряда проблемных вопросов. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Он указал на необходимость повышения квалификации среднего медперсонала. Благодаря обучению сотрудники медучреждений смогут применять при лечении новые технологии и методы диагностики, добавил Володин.

По его словам, повышением квалификации занимаются в основном коммерческие организации, которые предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке «практически не выходя из дома».

«Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи», — подчеркнул спикер ГД.

Он предложил закрепить разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования за Минздравом, а также запретить на применение исключительно электронного и дистанционного обучения для основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

Ранее в Госдуме предложили полностью запретить вейпы. По мнению Володина, это решение поможет защитить детей.