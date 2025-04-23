Проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду внесут в Госдуму

В Госдуму внесут проект, по которому человек, собирающийся сдавать жилье, должен будет письменно проинформировать об этом соседей и взять у них согласие на это. Зампредседателя парламентского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала 360.ru, для чего это нужно.

Она заметила, что полностью запретить сдавать квартиры без разрешения соседей не получится, поскольку это противоречит Конституции, однако заявила, что некий контроль необходим.

«Необходимо хотя бы информировать, кто живет рядом. Потому что если что-то случилось, например авария, то хотя бы знать, с кем связываться. Если какой-то шум или прочие административные нарушения, то нужно знать конкретного человека, который ответственен за это», — отметила Разворотнева.

Кроме того, депутат предложила ввести понятие устава многоквартирного дома с возможностью взимать неустойки за его нарушения, чтобы решать мелкие разногласия, не привлекая контрольные и надзорные органы.

Ранее специалист по недвижимости Наталья Перескокова назвала такую меру абсурдной. Она добавила, что вопросы нарушения общественного порядка нужно решать через участкового.