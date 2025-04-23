Эксперт по недвижимости Перескокова назвала абсурдным согласование сдачи квартиры с соседями

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с ИА НСН сообщила, что собственники квартир не обязаны согласовывать с соседями, кому сдавать свое жилье.

Если общественный порядок нарушается, соседи имеют право обратиться к участковому.

Депутаты Госдумы предложили новое правило: чтобы собственники письменно согласовывали сдачу помещения в аренду с соседями, если не заключают договор найма и не регистрируют его. Исключением являются случаи «добросовестной» сдачи жилья по договору. Согласие оформляется собственником соседней или примыкающей квартиры в произвольной письменной форме с указанием паспортных данных.

Перескокова назвала это предложение абсурдным.