Эксперт по недвижимости Перескокова назвала абсурдным согласование сдачи квартиры с соседями

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с ИА НСН сообщила, что собственники квартир не обязаны согласовывать с соседями, кому сдавать свое жилье.
Если общественный порядок нарушается, соседи имеют право обратиться к участковому.
Депутаты Госдумы предложили новое правило: чтобы собственники письменно согласовывали сдачу помещения в аренду с соседями, если не заключают договор найма и не регистрируют его. Исключением являются случаи «добросовестной» сдачи жилья по договору. Согласие оформляется собственником соседней или примыкающей квартиры в произвольной письменной форме с указанием паспортных данных.
Перескокова назвала это предложение абсурдным.
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