Экзаменующие мигрантов вузы расторгли договоры с частными организациями | 360°

Образование 27 апреля 2024, 14:29 Экзаменующие мигрантов вузы расторгли договоры с частными организациями Минобрнауки: все 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами РИА «Новости»

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Все 12 уполномоченных проводить экзамены для иностранцев университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами. Об этом в Telegram-канале сообщило министерство образования и науки России.

Теперь экзамены для иностранных граждан будут проводить только муниципальные и государственные образовательные организаций. Во всех регионах страны появятся соответствующие площадки.

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«Все уполномоченных проводить экзамены для иностранцев 12 университетов расторгли договоры с коммерческими партнерами. Прием экзаменов на коммерческих площадках от имени образовательных организаций прекращен. Распоряжение об этом 17 апреля дал глава Минобрнауки Валерий Фальков», — заявили в ведомстве.

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил, что эти меры позволят усилить контроль за проведением экзаменов для иностранных граждан.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о недопустимости покрывания дефицита рабочих кадров за счет мигрантов.