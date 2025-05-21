Проект о наказании за нарушение санитарных норм в лагерях внесли в Госдуму

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об ужесточении уголовного наказания за нарушение санитарных норм в детских лагерях. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Соавтором инициативы выступила депутат Яна Лантратова.

Миронов предложил внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение ответственности за нарушение санитарных норм в детских пансионатах, лагерях и домах отдыха.

«Предлагаем установить штрафы от 500 тысяч до двух миллионов рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Если нарушение привело к гибели детей, то виновных наказывать на срок до 10 лет лишения свободы», — заявил Миронов.

Депутат объяснил, что актуальность законопроекта обусловлена возобновлением работы детских оздоровительных лагерей и скорым началом летнего сезона. Также он предложил увеличить количество проверок лагерей по линии Роспотребнадзора.

Ранее Миронов внес в Госдуму законопроект, отменяющий динамическое ценообразование на железнодорожные билеты для части категорий пассажиров.