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    Комика Александра Незлобина внесли в список иностранных агентов

    Фото: РИА «Новости»

    Министерство юстиции признало комика Александра Незлобина иностранным агентом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

    Также в перечень иностранных агентов попали автоэксперт Алексей Мочалов, журналисты Константин Горожанко (Максим Федоров) и Марина Соколовская (Базылюк), информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть Или».

    Недавно прокуратура потребовала 400 часов обязательных работ заочно для комика Семена Слепакова* из-за неисполнения требований законодательства по статусу иноагента. За год его дважды привлекали к административной ответственности за это нарушение.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях для иноагентов-релокантов.

    *Семен Слепаков признан в России иноагентом