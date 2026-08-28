Комика Александра Незлобина внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции признало комика Александра Незлобина иностранным агентом. Об этом сообщили на сайте ведомства .

Также в перечень иностранных агентов попали автоэксперт Алексей Мочалов, журналисты Константин Горожанко (Максим Федоров) и Марина Соколовская (Базылюк), информационный ресурс «Книгижарь» и проект «Быть Или».

Недавно прокуратура потребовала 400 часов обязательных работ заочно для комика Семена Слепакова* из-за неисполнения требований законодательства по статусу иноагента. За год его дважды привлекали к административной ответственности за это нарушение.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях для иноагентов-релокантов.

*Семен Слепаков признан в России иноагентом