Стало известно, когда Путин прибудет в Казахстан

Президент Владимир Путин отправится в Казахстан 27 ноября, чтобы провести переговоры с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президенты в онлайн-режиме примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества.
Пресс-служба также анонсировала очередную сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября. Делегации обсудят на заседании актуальные темы и примут ряд важных документов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона пригласила Казахстан стать государством — участником БРИКС. Дипломат встретился в Астане с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу и обсудил подготовку визита Путина в страну.
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