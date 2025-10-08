Продовольственную безопасность назвали одной из главных национальных целей России

В России продовольственный рынок полностью обеспечен товарами, россияне и дальше смогут выбирать нужные им продукты. Об этом на пленарном заседании Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Наш внутренний рынок обеспечен продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Потребители смогут и дальше выбирать те продукты, которые нужны», — сказал он.

Председатель кабмина добавил, что в пищевой промышленности и животноводстве также развиваются технологии искусственного интеллекта. Аграрии повышают эффективность и снижают издержки.

«Его применение позволит управлять автономно сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные тракторы и комбайны. Отслеживать, как налажен процесс на перерабатывающих предприятиях», — подчеркнул Мишустин.

Он также отметил, что продовольственная безопасность страны в настоящее время стала одной из самых важных национальных целей.

«Задачи, которые стоят перед нами, невозможны без нормального питания, чистой воды, экологии», — заключил Мишустин.

