Продюсер Вольтов заявил, что в будущем наиболее популярны будут блоги узкой специализации

По словам Евгения Вольтoва, за последние несколько лет блогинг превратился из хобби в полноценный бизнес. Однако чтобы стать настоящей профессией, по его мнению, блогинг должен изменить свою природу контента.

«Если раньше зритель смотрел на блогера как на друга, который рассказывает о своей жизни, то сейчас зритель смотрит на блогера как на эксперта, который решает его проблемы», — подчеркнул Евгений Вольтов.

Специалист отметил, что в 2026 году блогинг станет более профессиональным. Появятся школы, курсы и программы обучения, а в некоторых вузах появятся факультеты и направления. Это означает, что в скором времени блогинг может стать официальной профессией.

В будущем, по мнению Вольтова, в блогинге выживут те, кто понимает свою аудиторию и говорит с ней на одном языке. Блогеры должны уметь создавать полезный и интересный контент, строить долгосрочные отношения с подписчиками и партнерами, внедрять искусственный интеллект и не бояться экспериментировать.

«Общие каналы, где просто жизнь, отойдут на второй-третий план. На их место придут узкие специалисты: кулинары, фитнес-тренеры, психологи, стилисты», — заключил Вольтов.