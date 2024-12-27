Продюсер Рудченко: песни прошлых лет помогут создать новогоднее настроение

За последние годы современные певцы выпустили много меланхоличных песен, которые не цепляют слушателей. Создать праздничное настроение помогут композиции прошлых лет. Таким мнением поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с News.ru.
Он заявил, что в список обязательных для прослушивания песен вошли: «Звенит январская вьюга» Нины Бродской; «Пять минут» Людмилы Гурченко; Happy New Year группы ABBA и Let It Snow Фрэнка Синатры.
Также в списке оказались современные аранжировки старых песен. Например, Валерий Сюткин перепел композицию «А снег идет». А песню «Три белых коня» исполнила группа «Иванушки International». Именно такой список поможет создать новогоднее настроение, считает Рудченко.
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