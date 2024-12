Продюсер Рудченко: песни прошлых лет помогут создать новогоднее настроение

Он заявил, что в список обязательных для прослушивания песен вошли: «Звенит январская вьюга» Нины Бродской; «Пять минут» Людмилы Гурченко; Happy New Year группы ABBA и Let It Snow Фрэнка Синатры.

Также в списке оказались современные аранжировки старых песен. Например, Валерий Сюткин перепел композицию «А снег идет». А песню «Три белых коня» исполнила группа «Иванушки International». Именно такой список поможет создать новогоднее настроение, считает Рудченко.