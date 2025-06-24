Продажу вина онлайн в России могут запустить уже в следующем году

Президент АКИТ: продажу вина онлайн в России могут запустить уже 2026 году

В России могут начать продавать вино онлайн в середине 2026 года. Об этом на ПМЭФ-2025 рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в беседе с ТАСС .

«Если сейчас начать этот процесс, я думаю, оптимистично — в середине следующего года это можно запустить», — сказал он.

По словам Соколова, перед этим нужно составить законодательную базу. Затем понадобится минимум шесть месяцев на разработку и обсуждение. Далее еще полгода на настройку сервисов.

Президент АКИТ напомнил, что ранее ассоциация предложила разработать государственный контролируемый институт онлайн-продаж алкоголя с обязательной интеграцией в Единую биометрическую систему. Это позволит достоверно проверять возраст покупателей и соблюдать все существующие ограничения на продажу алкогольной продукции.

Ранее стало известно, как изменилось положение дел в Вологодской области после ввода ограничений, которые предусматривают продажу спиртного только с 12:00 до 14:00. Выяснилось, что объем продаваемого алкоголя сократился на 50%.