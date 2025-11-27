Продажу вейпов полностью запретят в Пермском крае с 1 марта 2026 года

В Пермском крае введут полный запрет на розничную продажу вейпов. Решение вступит в силу 1 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Законопроект, предложенный губернатором Дмитрием Махониным, депутаты Заксобрания поддержали сразу в двух чтениях. Под запрет подпадут все устройства для потребления никотинсодержащей продукции — электронные сигареты, системы нагревания табака, вейпы без никотина, а также любые их комплектующие.

За торговлю запрещенными устройствами предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч.

Власти напомнили, что с 2024 года в регионе уже действует частичный запрет. Продажа вейпов была ограничена павильонами. Новый закон фактически закрывает любые легальные каналы розничной реализации таких устройств в Прикамье.

В августе президент России Владимир Путин одобрил предложение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина дать регионам полномочия полностью запрещать вейпы.