Путин поддержал идею о запрете вейпов

Путин поддержал идею наделить регионы правом по полному запрету вейпов
Рост популярности вейпов среди подростков вызвал обеспокоенность региональных властей. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте.
Никитин объяснил, что курительные смеси часто употребляются прямо в школах. По его словам, дети перестали скрываться, а вейпы становятся нормой во многих в учебных заведениях.
Никитин отметил, что в правительстве уже рассматривают инициативы по ограничению вейпов, но предложил пойти дальше и дать регионам право полностью запретить такие устройства.
Он заявил, что Нижегородская область готова первой ввести полный запрет — и на розничную, и на оптовую торговлю.
Путин поддержал идею.
«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент.
О запрете вейпов в России власти говорят уже не в первый раз. В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить такие предложения.
Просила запретить вейпы и партия ЛДПР. Министерство промышленности и торговли выступало против такой инициативы.