Путин поддержал идею о запрете вейпов

Рост популярности вейпов среди подростков вызвал обеспокоенность региональных властей. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщила пресс-служба Кремля на официальном сайте .

Никитин объяснил, что курительные смеси часто употребляются прямо в школах. По его словам, дети перестали скрываться, а вейпы становятся нормой во многих в учебных заведениях.

Никитин отметил, что в правительстве уже рассматривают инициативы по ограничению вейпов, но предложил пойти дальше и дать регионам право полностью запретить такие устройства.

Он заявил, что Нижегородская область готова первой ввести полный запрет — и на розничную, и на оптовую торговлю.

Путин поддержал идею.

«Считайте, что я уже согласился сразу. Хорошее предложение», — сказал президент.

О запрете вейпов в России власти говорят уже не в первый раз. В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить такие предложения.

Просила запретить вейпы и партия ЛДПР. Министерство промышленности и торговли выступало против такой инициативы.