Продажу никотиносодержащей продукции в павильонах могут запретить в России

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о запрете розничной продажи никотинсодержащей продукции и жидкостей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов и безникотиновых жидкостей в павильонах. Документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы допустили исключение в случае отсутствия стационарных торговых объектов в населенных пунктах.

В пояснительной записке отмечается, что павильоны располагаются в местах с высокой проходимостью, например на остановках общественного транспорта. По мнению депутатов, это способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них.



«Продажа в установленных в таких местах никотинсодержащих жидкостей, никотинсодержащей продукции и безникотиновых жидкостей способствует увеличению распространения курения среди населения», — заявили авторы инициативы.

Ранее врач Лидия Никитина назвала курение главной причиной перехода астмы в ХОБЛ.