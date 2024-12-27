Врач Никитина назвала курение главной причиной перехода астмы в ХОБЛ

Основной фактор развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) у больных астмой — это курение. Об этом рассказала сотрудник Центра пульмонологии Первого МГМУ им. Сеченова Лидия Никитина в беседе с «Газетой.Ru» .

Специалист отметила, что около 10% пациентов с астмой сталкиваются с таким осложнением, особенно если заболевание протекает тяжело и неконтролируемо, пишут «Известия».

Кроме того, загрязненный воздух с частицами PM2.5 и PM10 также влияет на развитие воспаления в легких. Никитина подчеркнула опасность курения для здоровья легких, отметив, что вейпы, несмотря на меньшее изучение, тоже наносят вред мелким дыхательным путям.