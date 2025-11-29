Продажу и использование пиротехники запретят в Калужской области с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года по 16 января 2026 года в Калужской области запретят продавать и использовать пиротехнику. Это касается всех: организаций, индивидуальных предпринимателей и обычных жителей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Решение принято 20 августа 2025 года в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области», — отметили в администрации.

Региональный закон «Об административных правонарушениях» предусматривает штраф за нарушение запрета. Это наказание распространяется на должностных лиц, организации и граждан.

Россиянам ранее напомнили, что использование пиротехники на Новый год требует строгого соблюдения правил, чтобы обезопасить себя и окружающих и избежать штрафов.

Например, в черте города запускать фейерверки можно лишь в специально отведенных для этого местах, оборудованных пожарными средствами и ограждениями под контролем властей. На даче использовать пиротехнику можно вдали от жилых домов, сухой травы и леса.