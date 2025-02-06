Продажу эзотерических товаров детям призвали ограничить в России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ограничить продажи эзотерических товаров детям до 18 лет в России. Обращение он направил главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщило РИА «Новости» .

«В связи с растущим спросом на товары и услуги из сферы эзотерики, а также участившимися случаями их пагубного воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, предлагаю рассмотреть вопрос о введении ограничений на продажу эзотерических товаров лицам, не достигшим 18 лет», — указал Чернышов.

Парламентарий считает, что эта инициатива поможет защитить детей от вреда, который может повлечь занятие эзотерическими практиками. Интерес к ним, по словам Чернышева, сильно возрос.

Так, рынок эзотерических услуг достиг 2,4 триллиона рублей, что стало в 19 раз больше, чем рынок психологических услуг. В частности, за прошлый год на 146% выросли продажи стеклянных шаров, на 95% — шаманских бубнов, и на 66% — кукол вуду.

Ранее профессор МГЛУ, доктор исторических наук и религиовед Роман Силантьев высказался о влиянии эзотерических практик. Ученый считает, что магия, колдовство и нетрадиционная медицина наносят вред человеку, иногда приводя к смерти.