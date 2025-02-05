Религиовед Силантьев: эзотерические практики опасны для души и тела

Профессор МГЛУ, доктор исторических наук и религиовед Роман Силантьев высказал свое мнение о влиянии эзотерических практик. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам ученого, магия, колдовство и нетрадиционная медицина наносят вред человеку, иногда приводя к смерти.

«И здоровый человек может скончаться после употребления некоторых препаратов. Надо вести просветительскую работу, бороться с мракобесием», — заявил эксперт.

Специалист призвал популяризировать именно настоящую, доказательную медицину, которая работает. Другие методы, добавил Силаньтев, «убивают душу и тело».