Продажу энергетиков у школ могут запретить

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила запретить розничную продажу энергетиков около медицинских, спортивных и образовательных учреждений. Об этом 360.ru рассказал руководитель фракции Сергей Миронов.

Законопроект о запрете уже внесли в Госдуму. В случае принятия документа энергетики перестанут продавать на всех видах общественного транспорта, в помещениях органов государственной и муниципальной власти, а также в учреждениях культуры.

«Их продажу нужно полностью прикрыть в радиусе 100 метров от образовательных учреждений по аналогии с ограничением продажи алкоголя и табачной продукции», — подчеркнул Миронов.

Парламентарий напомнил, что с 1 марта в стране в силу вступил закон, запрещающий продавать детям энергетики. Он назвал запрет для несовершеннолетних правильной мерой, так как от подобных напитков растет уровень тревожности, возникают проблемы со сном, давлением, тахикардия и даже психофизиологическая зависимость.

Ранее терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что энергетики могут сильно бить по нервной системе подростков из-за сочетания кофеина и сахара. Организм начинает работать на пределе возможностей, что сказывается на здоровье несовершеннолетнего.