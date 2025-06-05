Врач Кондрахин сообщил об опасности энергетиков для нервной системы подростков

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин обсудил потенциальные угрозы, которые представляют энергетические напитки для молодого организма. Он посоветовал рассматривать продукт как стимулятор, сообщил RT .

По словам медика, сочетание кофеина и сахара (в одной банке может быть до 10 кусочков) заставляет организм работать на пределе возможностей. В результате страдают сердечно-сосудистая и центральная нервная системы.

«Мы как бы вытаскиваем из организма те адаптационные механизмы, которые дают возможности ему выйти на уровень работоспособности», — пояснил врач.

Особую тревогу вызывают подростки, регулярно употребляющие такие напитки. У них быстро формируется зависимость, организм перестраивается под стимулятор и перестает нормально функционировать без него, предупредил Кондрахин. Это может привести к заболеваниям сердца и сосудов уже в молодом возрасте.