Продажи новых автомобилей в июле побили рекорд с начала года

В июле в России продали 120,6 тысячи новых легковых машин, что стало рекордным показателем с начала года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат» .

По сравнению с июнем продажи увеличились на треть, однако по сравнению с июлем 2024 года этот показатель на 11% ниже.

Самой популярной маркой по-прежнему остается Lada — на нее пришлось 23,41% от общего количества проданных автомобилей. Второе и третье места заняли китайские бренды Chery (11,19%) и Haval (10,87%).

Из моделей тольяттинского автопроизводителя россияне охотнее всего покупают Granta, на втором месте Vesta. Среди иномарок бестселлером стал кроссовер Haval Jolion.

В середине июля к дилерам поступили первые автомобили новой модели Lada Iskra. Цена на них начинается с 1,249 миллиона рублей.