Lada Granta стала лидером продаж среди новых отечественных авто в России с начала 2025 года

За семь месяцев 2025 года лидером продаж среди новых отечественных автомобилей в России стала Lada Granta. Было продано 81,2 тысячи экземпляров модели, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эта информация опубликована аналитическим агентством «Автостат» .

Lada Vesta заняла второе место с результатом 49,6 тысячи проданных автомобилей (-31%). Далее следуют внедорожники Lada Niva Travel (18,7 тысячи единиц, -36%) и Lada Niva Legend (18,3 тысячи штук, -32%). Замыкает пятерку лидеров универсал Lada Largus, продемонстрировавший рост продаж в 21 раз (15,3 тысячи единиц), написали «Известия».

«Москвич 3» открывает вторую пятерку рейтинга с объемом реализации 7,1 тысячи машин (-24% по сравнению с прошлым годом). Среди других популярных моделей — кроссовер Solaris HC (аналог Hyundai Creta), продажи которого выросли в 24 раза (до 4,6 тысячи единиц), а также Xcite X-Cross 7 (копирует Chery Tiggo 7), увеличивший продажи в четыре раза (до 4,6 тысячи экземпляров). Продажи седана Solaris KRS (альтернатива Kia Rio) увеличились в 20 раз, достигнув 3,5 тысячи единиц. Десятку замыкает внедорожник УАЗ «Патриот» с результатом 3,2 тысячи проданных машин (-32%).

Всего за период с января по июль в России было продано 219,7 тысячи новых легковых автомобилей российских брендов (-19%), что составляет 33,8% всего рынка.