Продажи дубайского шоколада в duty free превысили 7 млн долларов за месяц

В апреле магазин беспошлинной торговли в Дубае продал популярный шоколад на сумму 7,84 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Россияне заняли второе место по объемам покупок — они потратили в апреле почти 15 миллионов долларов. Больше всего израсходовали граждане Индии — 19,76 миллиона. Следом идут покупатели из Саудовской Аравии, Китая и Великобритании.

Среди самых популярных категорий товаров — духи, алкоголь, табачная продукция, украшения из золота и сладости. Общие продажи всех товаров за месяц составили 195,4 миллиона долларов.

Ранее блогер Гамиль объяснила тренд на финики с маслом интересом к дубайскому шоколаду. По ее словам, после моды на сладость с фисташковой пастой многие начали изучать другие интересные рецепты арабов.