Блогер Гамиль объяснила тренд на финики с маслом интересом к дубайскому шоколаду

В TikTok стали популярны видео, где показывают приготовление и дегустацию необычного для Европы блюда — фиников, фаршированных сливочным маслом и солью. Рост интереса к блюдам арабской кухни обусловлен возросшей востребованностью дубайского шоколада, заявила гастроблогер Анна Гамиль в беседе с сайтом « Сноб ».

По ее словам, после моды на лакомство с фисташковой пастой многие начали изучать другие интересные рецепты арабов.

«И они нашли довольно древний рецепт — финик с маслом, который едят, чтобы набраться энергии в засушливом климате», — пояснила эксперт.

Еще одна причина популярности блюда из TikTok — тренд на простоту. Так, некоторые москвичи устали от «сложной» пищи, поэтому незатейливые блюда вызывают у них интерес, заявила блогер.