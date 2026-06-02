Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз за год

Общий объем продаж белорусского бензина на Петербургской бирже достиг 23,64 тысячи тонн в мае 2026 года — это в 26 раз больше показателя за тот же месяц 2025-го (0,9 тысячи тонн). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальное биржевое ценовое агентство.

При этом по сравнению с апрелем 2026 года месячный объем продаж белорусского бензина на бирже вырос на 3,36 тысячи тонн, что соответствует приросту в 16,6%.

В мае 2026 года объем биржевых продаж дизельного топлива белорусских НПЗ составил 49,86 тысячи тонн, тогда как годом ранее — 15,54 тысячи тонн. Отсюда следует, что показатель вырос в три раза в годовом сравнении.

«Реализация белорусского продукта оказывает поддержку в обеспечении топливом внутреннего российского рынка в период высокого спроса (например, по итогам 2025 года максимальные объемы продаж белорусского бензина отмечались в октябре–декабре от 35,34 тысячи тонн до 37,2 тысячи тонн)», — заявили в агентстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что водители с 1 июня смогут купить бензин на большинстве автозаправок региона. Поставки топлива в Крым должны полностью наладиться в течение месяца.