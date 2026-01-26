Продажи автомобилей резко просели в России

Аналитик Целиков: продажи легковых машин в России просели на 19% за неделю

Продажи легковых автомобилей в России на прошлой неделе сократились на 19% по отношению к предыдущей, до 18,2 тысячи штук. Об этом в телеграм-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, в минусе на 13% также и легкие коммерческие автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны. Всего их продали 1,2 тысячи единиц, что на 24,5% меньше, чем на четвертой неделе прошлого года.

При этом продажи грузовых автомобилей не превысили 900 штук. По отношению к прошлой неделе спад составил 3%, добавил аналитик.

«Остается надеяться, что повлияла погода — снегопады и холода. Не хочется верить в начало очередного глобального охлаждения спроса. Первую половину 2025 года в автобизнесе многие вспоминают с содроганием», — заключил Целиков.

Ранее автоэксперт Андрей Тростин заявил о снижении спроса на китайские авто в России.