Автоэксперт Тростин отметил снижение спроса на китайские авто в России

Автоэксперт Андрей Тростин в беседе с сайтом «Постньюс» заявил, что продажи новых китайских автомобилей в России падают. Это происходит по нескольким причинам, с которыми сталкиваются владельцы машин.

Как отметил специалист, стоимость автомобилей на вторичном рынке резко снизилась — это естественная коррекция после ажиотажа. Однако основная проблема — низкая ликвидность: автомобиль, купленный за три миллиона рублей, через год-два продается за 1,5–1,8 миллиона рублей. При продаже через перекупов цена падает еще на 500–800 тысяч рублей, и даже минимальный пробег машины ситуацию не меняет, отмечает kp.ru.

Кроме того, возникают проблемы с сервисом: в России фиксируется дефицит запчастей, их приходится долго ждать. Возникают сложности и с программным обеспечением. Иногда дилеры, чтобы сохранить репутацию, проводят ремонт за свой счет, что ведет бизнес к убыткам.

Также возросла стоимость владения китайским автомобилем: цены на новые машины в салонах поднялись на 30–50%, а КАСКО подорожало в три-четыре раза и теперь обходится в 70–80 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.