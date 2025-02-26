Продавца порно с детьми задержали в Рязанской области

Российская полиция задержала распространителя детского порно в Рязанской области благодаря помощи со стороны Интерпола. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Фигурантом оказался 38-летний серийный вор велосипедов из Ряжска. В платном Telegram-канале он продавал запрещенные видеоматериалы, пока на него не вышли правоохранители из Бразилии.

Силовики установили личность мужчины, выяснили примерное местоположение и передали информацию российским спецслужбам. В квартире у задержанного обнаружили компьютер с сотнями гигабайт порно и телефон с компроматом.

Обвиняемый уже попадал в поле зрения в полиции в 2013 году, когда попал в тюрьму после кражи 17 велосипедов. После освобождения мужчина начал торговать запрещенными роликами. Против него завели уголовное дело о распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

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