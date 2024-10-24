Учительницу начальной школы арестовали за порно с ребенком

WTVR-TV: 27-летняя учительница в Вирджинии совратила ребенка и сняла с ним порно

Полиция в США арестовала учительницу начальной школы за совращение малолетнего и хранение детской порнографии. Суд по ее делу состоится в начале декабря, сообщил телеканал WTVR-TV .

Подозрение пало на 27-летнюю Миранду Джейнвей из округа Принс-Джордж в штате Вирджиния. Последние четыре года девушка работала помощницей учителя, а 1 июля из-за нехватки кадров Совет по образованию выдал ей временную лицензию на преподавание.

Джейнвей арестовали по обвинению в производстве и распространении детской порнографии, а также хранении непристойных материалов. Девушка работала в начальной школе Дэвида Харрисона, но, по заверению администрации, никто из ее учащихся не пострадал, а задержание прошло за пределами заведения.

Ближайшее заседание суда пройдет 3 декабря. До него Джейнвей пробудет в региональной тюрьме Риверсайд без права на освобождение под залог.

В штате Миссури другая учительница совратила 16-летнего парня. Она попыталась скрыться в Техасе, но попала в руки полиции.