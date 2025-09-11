Продавшая душу москвичка спустила деньги на лабубу и концерт Кадышевой

Молодая москвичка повелась на вышедший из-под контроля розыгрыш маркетолога Дмитрия, объявившего в социальных сетях о покупке души за 100 тысяч рублей. Девушка согласилась на сделку и даже подписала контракт кровью, а полученный заработок просадила на покупку лабубу и билет на концерт Надежды Кадышевой, сообщил Telegram-канал Mash .

Авторы пообщались с участниками сделки. Дмитрий признался, что до конца не верил, что на предложение-пранк кто-то откликнется. Но раз появилась клиентка, то он решил заплатить.

Оставшаяся без души москвичка заявила, что не видит ничего страшного в продаже, поскольку на полученные деньги купила лабубу, а на остаток приобретет билет на концерт.

На скандальную историю обратили внимание представители РПЦ. Девушке священники предрекли болезни и даже быструю смерть, а Дмитрия окрестили Сатаной. Батюшки призвали молодых людей сходить в храм и искренне покаяться, чтобы исправить свою судьбу.

Единственным, кто выиграл от сделки с продажей души, оказался глава китайской компании Pop Mart Ван Нин, создавший кукол лабубу. Популярность плюшевых монстров принесла ему огромный доход, благодаря которому бизнесмен вошел в первую сотню самых богатых людей планеты.