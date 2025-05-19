«Продайте почку». Хинштейн подсказал подрядчику, где найти деньги на ремонт школы

Подрядчику, проводившему капремонт в Новокасторенской школе, после которого рухнул потолок, предложили «продать почку» для устранения обрушения до 1 сентября. Врио губернатора Курской области Александра Хинштейна процитировали «Курские известия» .

Несколько дней назад глава региона посетил школу, где в спортивном зале рухнул потолок. Капитальный ремонт там проводился в 2023 году, а спустя год на втором этаже обвалился потолок.

Подрядчик отказался его восстанавливать за свой счет, заявив, что в обрушении виновато руководство школы. По его словам, в документации ее представители указали, что перекрытия были железобетонными, а не деревянными.

Директор образовательного учреждения на вопрос Хинштейна, как выбирали подрядчика, ответила, что им его рекомендовали. При этом не уточнила, кто именно.

Глава региона потребовал, чтобы подрядчик устранил обрушение до 1 сентября. Он заявил, что в сложившейся ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Хинштейн допустил, что при капремонте могла иметь место коррупционная составляющая.

«Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил подрядчику глава региона.

Ранее в строящейся школе в курской деревне Самоярдово загорелась крыша после падения БПЛА.