Проблема не в квадратных метрах: почему количество животных в квартире не получится ограничить

Депутат Бурматов: ограничения на число кошек и собак не пройдут чтения в Госдуме

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко анонсировал законопроект, по которому на каждых 18 квадратных метрах жилья можно будет содержать не более одной взрослой кошки или собаки. Почему у такой инициативы нет никаких шансов превратиться в закон, рассказал 360.ru первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По мнению депутата, от подобных идей, направленных якобы против недобросовестных заводчиков, сильнее всего пострадает «бабушка, у которой три кошки в однокомнатной квартире», — она начнет, не разобравшись, выбрасывать животных на улицу, чтобы не оштрафовали.

«Вы не можете прийти ко мне и посчитать моих кошек, я вас не пущу. У нас жилище неприкосновенно по Конституции», — добавил Бурматов.

Кроме того, депутат отметил, что проблема не в квадратных метрах, а в хозяевах. Он рассказал историю о человеке, который жил в квартире площадью около 200 квадратных метров, но, уходя или уезжая куда-то, запирал собаку в чулане, и «соседи вешались».

Бурматов подытожил, что идея напоминает имущественный ценз, который противоречит Конституции. Таким образом, по его словам, у законопроекта нет шансов пройти чтения в Госдуме.

Ранее член Общественной палаты Павел Пожигайло предложил установить на федеральном уровне норму, по которой крупных животных в квартире не должно быть больше, чем детей. Однако и эту идею отвергли.